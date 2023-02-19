الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كفالة زواج يتيمات».. مبادرة إنسانية لاستهداف دعم أكبر عدد من زواج فتيات الفيوم

كفالة زواج يتيمات
"كفالة زواج يتيمات

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم تحت قيادة حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم بالتعاون مع جمعية الأورمان، مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان "كفالة زواج يتيمات" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة لاستهداف دعم مئات الآلاف من زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة الفيوم، حيث إدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن في بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

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وأعلنت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن مبادرة "كفالة زواج يتيمات" جاءت تأكيداً على الاهتمام بهذه الشريحة، وتستهدف تلبية احتياجاتها، مؤكدة أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه منظمات المجتمع المدني من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، فضلًا عن التأكيد لهن أنهن ليسن وحدهن وأننا جميعًا خلفهن ندعمهن ونساعدهن حتى بناء بيت الزوجية.

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مشيدةً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه أفاد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة "كفالة زواج يتيمات" جاءت استكمالا لما قدمته الجمعية بالفيوم ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا، مؤكدًا أن منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج عدد "19,893" فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم "1644" فتاة في محافظة الفيوم واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع وأكبر احتفالات الزفاف الجماعي، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها.

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وأشار شعبان إلى أن المواطنين يمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع لكفالة زواج يتيمات بمبلغ 7500 جنيه، أو مبلغ 625 جنيهًا شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12 شهرًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة زواج الفتيات اليتيمات ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الفتيات اليتيمات.

كفالة زواج يتيمات مبادرة إنسانية دعم زواج الفتيات اليتيمات الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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