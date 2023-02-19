المشدد 15 سنة لعامل قتل شخصًا فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 15سنة، لاتهامه بقتل مواطن بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما أطلق خلالها المتهم النار على المجنى عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.