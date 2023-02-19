الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. وعودة الانعقاد غدًا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس التي عُقِدَت اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون "بشأن تقنين اوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"، وذلك بعد إعادة القانون لمجلس النواب، على أن يُعاود المجلس جلستة العامة غدًا الإثنين.

ووافق مجلس الشيوخ وبصفة نهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين اوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".

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