رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. وعودة الانعقاد غدًا

رفع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس التي عُقِدَت اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون "بشأن تقنين اوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"، وذلك بعد إعادة القانون لمجلس النواب، على أن يُعاود المجلس جلستة العامة غدًا الإثنين.

ووافق مجلس الشيوخ وبصفة نهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين اوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".