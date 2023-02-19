الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في ظل دعم أوكرانيا.. بريطانيا تشدد على الإنفاق الدفاعي

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قات رئيسة مجلس العموم البريطاني «بيني موردونت»، الأحد، إن الإنفاق الدفاعي هو الواجب الأول للحكومة البريطانية في ظل تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

بريطانيا تشدد على حماية الإنفاق الدفاعي 

ووفقا لما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية قالت موردونت إنه خلال هذا الوقت الحرج في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يجب حماية الإنفاق الدفاعي.

وأضافت: «الحكومة قطعت تعهدات بأننا سنزيد الإنفاق الدفاعي ولكنها أضافت أن التأكيد على أي زيادات لن يأتي حتى الإعلان عن الميزانية الجديدة في مارس المقبل»، مشيرة إلى أن الحكومة أرادت زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة تصل إلى 3%.

وفي حديثها عن التزام المملكة المتحدة بدعم أوكرانيا وكيف يتوافق ذلك مع ميزانية الدفاع، قالت: «علينا الآن أن نمنح أوكرانيا الأدوات اللازمة لإنهاء هذه المهمة وسنقدم لهم دعمًا أكثر من العام الماضي بأكمله في فقط الأشهر القليلة القادمة، وعلينا القيام بذلك وبالطبع سنضمن أن لدينا الموارد للقيام بذلك».

وأضافت أن مهمة وزير الدفاع الحالي بن والاس لا تقتصر فقط على استمرار كل شيء وتقديم الدعم الواضح لأوكرانيا، لكن أيضًا مهمة تحديث القوات المسلحة.

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الإنفاق الدفاعي أوكرانيا بريطانيا حماية الانفاق الدفاعي المسئولة البريطانية

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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