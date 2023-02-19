الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يجهز الونش ببرنامج تأهيلي مكثف لمباراة الترجي التونسي

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش

كلف البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجهاز المعاون بوضع برنامج بدني وفني مكثف لتجهيز محمود الونش، سريعاً للمشاركة مع فريقه أمام الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس، وبعدها يستضيف الفريق في القاهرة.

ورفض الجهاز الفني  مشاركة الونش في مواجهة المريخ السوداني الماضية، بسبب  إقامة المباراة على ملعب ترتان، خوفا من تؤثر اللاعب  في ظل الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان اللاعب تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر الخلفية، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مؤخرا بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الخاص به.

وتعادل فريق الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد شهداء بنينا في بالجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليحصد الأبيض أول نقطة له بالمجموعة الرابعة ليحتل المركز الثالث، كما رفع المريخ رصيده إلى نقطة أيضا يحتل بها المركز الأخير.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بدوري المجموعات رفقة أندية المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

 

الزمالك الترجي التونسي دورى ابطال افريقيا فيريرا الجهاز الفني للزمالك

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