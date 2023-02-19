خطوات تفعيل الحساب الموحد للطالب والمعلم 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم تفعيل الحساب الموحد للطالب والمعلم عبر بوابتها الإلكترونية، ويستطيع الطالب والمعلم من خلال تفعيل الحساب الموحد ملًا استمارة الثانوية العامة لدخول الامتحانات للطالب، والاشتراك في نظام المراقبة على الامتحانات للمعلمين ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط و خطوات تفعيل الحساب الموحد للطالب والمعلم .

تفعيل الحساب الموحد للمعلمين 2023

يستطيع المعلم تفعيل الحساب الموحد للمعلمين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم حيث يوفر الموقع آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلبة والمعلمين لإصدار البريد المدرسي والإستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم، وييمكن تفعيل الحساب الموحد للمعلمين من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم بالضغط هنــــــا ، ثم اخر حساب المعلم ، ثم قم بتسجيل البيانات كاملة وهي الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمعلم ، ثم قم بادخال كود المعلم ، وضع علامة صح على أنا لست برنامج روبوت ثم الضغط على أيقونة التحقق من البيانات.

خطوات تفعيل الحساب الموحد الطالب

يستطيع طلاب الثانوية العامة ملأ استمارة الامتحانات من خلال البوابة الالكرتونية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم لذلك ولكن يجب أولَا أن يكود لديه الحساب الموحد، ويستطيع الطالب تفعيل الحساب الموحد من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولا : قم بالدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم بالضغط هنــــــا .

ثانيًا : اختر حساب الطالب.

ثالثًا : قم بتسجيل البيانات كاملة وهي الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالطالب.

رابعًا : قم بادخال كود الطالب.

خامسًا : وضع علامة صح على أنا لست برنامج روبوت .

سادسًا : قم بالضغط على أيقونة التحقق من البيانات .

وكان طلاب الثانوية العامة قد بدأوا في ملًا استمارة الامتحانات بداية من ديسمبر الماضي استعدادًا للامتحانات التي تبدأ في يونيو المقبل .