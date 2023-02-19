الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خطوات تفعيل الحساب الموحد للطالب والمعلم 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وفرت وزارة التربية والتعليم تفعيل الحساب الموحد للطالب والمعلم عبر بوابتها الإلكترونية، ويستطيع الطالب والمعلم من خلال تفعيل الحساب الموحد ملًا استمارة الثانوية العامة لدخول الامتحانات للطالب، والاشتراك في نظام المراقبة على الامتحانات للمعلمين ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط و خطوات تفعيل الحساب الموحد للطالب والمعلم . 

تفعيل الحساب المدرسي الموحد للدخول على منصة التدريب والتطوير المهني

تفعيل الحساب الموحد للمعلمين 2023

يستطيع المعلم تفعيل الحساب الموحد للمعلمين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم حيث يوفر الموقع آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلبة والمعلمين لإصدار البريد المدرسي والإستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم، وييمكن تفعيل الحساب الموحد للمعلمين من خلال اتباع الخطوات التالية: 

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والاسم بالتفاصيل 2023

رابط بوابة مصر الرقمية 2023.. وخدماتها الحكومية

أولا قم بالدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم  بالضغط هنــــــا ، ثم اخر حساب المعلم ، ثم قم بتسجيل البيانات كاملة وهي الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمعلم ، ثم قم بادخال كود المعلم ، وضع علامة صح على أنا لست برنامج روبوت ثم الضغط على أيقونة التحقق من البيانات. 

خطوات تفعيل الحساب الموحد الطالب 

يستطيع طلاب الثانوية العامة ملأ استمارة الامتحانات من خلال البوابة الالكرتونية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم لذلك ولكن يجب أولَا أن يكود لديه الحساب الموحد، ويستطيع الطالب تفعيل الحساب الموحد من خلال اتباع الخطوات التالية : 

أولا : قم بالدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم  بالضغط هنــــــا .

ثانيًا : اختر حساب الطالب.

ثالثًا :  قم بتسجيل البيانات كاملة وهي الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالطالب.

رابعًا :  قم بادخال كود الطالب.

خامسًا :  وضع علامة صح على أنا لست برنامج روبوت .

سادسًا :  قم  بالضغط على أيقونة التحقق من البيانات .

وكان طلاب الثانوية العامة قد بدأوا في ملًا استمارة الامتحانات بداية من ديسمبر الماضي استعدادًا للامتحانات التي تبدأ في يونيو المقبل . 

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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 جميع المحافظات وكيفية تقديم تظلم

الحساب الموحد وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة الحساب الموحد للمعلمين Office365

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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