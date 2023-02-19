الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن أنه سيتم تشكيل فريق عمل خاص لمواجهة الفلسطينيين الذين يخططون لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.

وقال نتنياهو، في الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "اتفقت مع إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي على إنشاء فريق خاص لمواجهة المحرضين على أعمال قتل ضدنا"، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأوضح نتنياهو أن ذلك الفريق سيترأسه بن غفير، متابعًا: "سيتلقى تعزيزات من محققين وضباط شرطة ومحامين بمشاركة مسئولين من جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش".

نتنياهو الفلسطينيين بن غفير الشاباك رئيس الوزراء الاسرائيلي

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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