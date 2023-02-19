الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرا التعليم والتنمية المحلية يتفقدان معرضى «أيادى مصر» و«أهلًا رمضان»

جولة وزيرا التعليم
جولة وزيرا التعليم والتنمية المحلية

في مستهل زيارتهما لمحافظة البحيرة، قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ترافقهما الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتفقد معرض "أيادى مصر" بمجمع دمنهور الثقافي والذي يضُم عروض أصحاب الحرف اليدوية من "خزف، سجاد يدوي، ومشغولات يدوية، ومنتجات خشبية، وأنتيكات، وكروشيه"، وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة، والتي تعكس أصالة وجودة المنتج المصري.

ورافق الدكتور رضا حجازي خلال الزيارة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات.

كما شاهد الوزيران العروض على منصة "أيادى مصر" لإحياء الحرف التراثية واليدوية وتسويق منتجاتها التي تتميز بها المحافظة عبر الإنترنت من خلال منصة "أيادي مصر".

وأشاد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة، مشيرًا إلى أنها تُعد نواة لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقًا جديدة لتسويق منتجاتهم.

وعقب ذلك، دشن الوزيران مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بالبحيرة، بزراعة عدد من الأشجار على كورنيش دمنهور، كما تفقدا اصطفاف سيارات الأشجار الخاصة بمجمع دمنهور الثقافي، حيث من المستهدف زراعة 354 ألف شجرة بمحافظة البحيرة، في إطار حملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة بالمحافظة.

وقد تفقد الوزيران أيضًا معرض "أهلًا رمضان" للسلع الغذائية والرمضانية المخفضة المقام بمدينة دمنهور، والذى نظمته محافظة البحيرة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المعارض بدمنهور، ويضم ٢٤ جناحًا للمواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم والخضروات والأسماك، بمشاركة كبرى الشركات والسلاسل التجارية ومنتجات القوات المسلحة المصرية.

جولة وزيرا التعليم والتنمية المحلية
جولة وزيرا التعليم والتنمية المحلية
الحرف التراثية واليدوية التربية والتعليم والتعليم الفني أصحاب الحرف أصحاب الحرف اليدوية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللحوم والخضروات الدكتورة نهال بلبع الدكتور محمد مجاهد

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