الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بالتشاجر فى المقطم بسبب «أرض فضاء»

سيارة شرطة
سيارة شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزاة الداخلية عن ملابسات ضبط المتهمين بالتشاجر في المقطم بسبب قطعة أرض فضاء، وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مُصاب بطلق خرطوش بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول 3 أشخاص من بينهم المصاب طرف ثان شخصين وجميعهم مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما حول الوقوف بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم، لإستغلالها كجراج للمعدات الثقيلة، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عن ذلك إصابة المجنى عليه المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط  طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم فرد خرطوش والمستخدم فى ارتكاب الواقعة وعدد من الطلقات من ذات العيار.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

المقطم أرض فضاء التشاجر ضبط وزارة الداخلية

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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