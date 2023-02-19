رئيس جامعة سوهاج يتابع طرح منتجات كلية الزراعة بمنفذ البيع بالمقر القديم

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، منفذ بيع منتجات كلية الزراعة بالمقر القديم، يصاحبه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة والدكتور خلف همام القائم بعمل عميد الكلية.

وآكد رئيس الجامعة، أنه من خلال المنفذ يتم طرح المنتجات الغذائية التي تنجها كلية الزراعة بأسعار مناسبة، وذات جودة عالية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مؤكداً أن هذه المنتجات تشهد إقبالاً كبيراً نظراً لجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السوق، مما يسهم في توفير منتجات غذائية عالية الجودة لخفض الأعباء عن العاملين.

وثمن الدكتور خالد عمران دور الجامعة في المشاركة المجتمعية، بتوفير كل الوسائل والطرق لتخفيف الأعباء وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، دون الالتفات للحصول على هامش ربح من وراء هذه السلع.

وأضاف الدكتور خلف همام، أنه تم طرح ٣٥ كرتونة بيض بالمنفذ، حيث يقوم قسم إنتاج الدواجن بتوفير البيض للمستهلك بسعر ١١٠جنيهات الطبق ٣٠ بيضة) وهو أقل من السعر السائد بالمجتمع المحيط إلى جانب طرح زوج السمان المذبوح ٤٥ جنيها للزوج الواحد، لافتاً إلى أن رئيس الجامعة وجه بضرورة الاستمرارية فى تفريخ بيض السمان وتسويقه بمنفذ البيع بالجامعة لتلبية احتياجات المجتمع المحيط، مضيفا أن المنفذ يضم أيضاً العديد من المنتجات والمواد الغذائية التي تنتجها الكلية من اللحوم والخضروات، الفاكهة الطازجة، الألبان، البيض، إلى جانب ركن مخصص للمخبوزات والحلويات الشرقية والغربية.