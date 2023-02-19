الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تنطلق اليوم وحتى 2025.. ما هي جهود مبادرة «أسرتي قوتي» لدمج ذوي الهمم؟

المجلس القومي لذوي
المجلس القومي لذوي الإعاقة

كشفت داليا عاطف مسئول "المرأة والطفل بالقومي لذوي الإعاقة" عن جهود مبادرة "أسرتي قوتي" لدمج ذوي الهمم، مؤكدة أن الأسرة هي التي دعمت وهيأت أبنائها من ذوي الإعاقة حتى يصلوا لمكانة متميزة، على كل المستويات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرة تستهدف الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن هذه المبادرة تبدأ مع الأسر الذي معهم طفل ذوي إعاقة من عمر يوم حتى ١٨ عاما.

وتابعت: "مبادرة أسرتي قوتي"، هي مبادرة قومية تبدأ من اليوم وحتى عام 2025، وسيتم من خلالها التوعية والتوجيه والإرشاد"، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف الوصول والتعامل مع 530 أسرة على مستوى الجمهورية، وتم تقسيمها لأقاليم.

وواصلت: "بدأنا مع محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، وسيتم تنظيم عدة ورش داخل الثلاث محافظات، والتعامل سيكون مع كل أنواع الإعاقات الذهنية والحركية والتوحد ولكل الأعمار".

واستطردت: "نستهدف الأسر والأسر البديلة، في التكيف والتعامل مع الطفل وحالته، وتخطي مرحلة الرفض والصدمة من الإعاقة، وسنقدم كافة الخدمات من كل الجهات المعنية"، مرددة: "مفيش ولا وزارة بخلت علينا أو جهات المجتمع المدني في تقديم خدماتها".

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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