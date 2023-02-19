تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة قادش في الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره قادش على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة قادش في الدوري الإسباني 2023

من المرجح أن يكون تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة قادش في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو - أليخاندرو بالدي.

خط وسط الملعب: سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - فرانك كيسيه.

في خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جافي.

ترتيب برشلونة وقادش في الدوري الإسباني 2023

ويتصدر فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 51 نقطة.

ويخوض فريق برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على فياريال بهدف نظيف، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، قبل أن يقع في فخ التعادل مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2-2، في ذهاب ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

بينما يتواجد فريق قادش حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة.

ويدخل فريق قادش هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما خسر أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 1-4، قبل أن يتغلّب على جيرونا بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من بطولة الدوري الإسباني.