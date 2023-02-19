حبس المتهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم، بحبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، وحيازة مبالغ مالية أجنبية بغرض طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة للاستيراد والتصدير، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.