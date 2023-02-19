البنك الأهلي يبحث عن الانتصار الغائب منذ 50 يومًا أمام سموحة «الجريح»

يستضيف البنك الأهلي فريق سموحة في الخامسة مساء اليوم باستاد بتروسبورت في افتتاح مواجهات الأسبوع التاسع عشر للدوري الممتاز.

البنك الأهلي بقيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو يحتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة من انتصارين فقط وسبعة تعادلات و9 هزائم وسجل 17 هدفا ويملك أقوى دفاع في الدوري ودخل مرماه 26 هدفا بالتساوي مع طلائع الجيش وانبي وغابت عنه الانتصارات منذ 30 ديسمبر الماضي عندما فاز على المقاولون ويسعى للعودة للانتصارات والابتعاد عن المركز الأخير.

القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لفريق بنادي البنك الأهلي اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد صبحي ومحمود الزنفلي وأمير مدحت وأحمد ياسين وأسامة ابراهيم وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب ومحمد فتحي وسعيدو سيمبوري وحمدي علاء ومحمد هلال ومحمد بسيوني وأحمد ياسر وفراس عايفية وإسلام جابر ومحمود قاعود وكريم بامبو وباسم مرسي وأسامة فيصل وحسام أشرف.

في المقابل يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة من 4 انتصارات و8 تعادلات و6 هزائم ولديه ثاني أضعف هجوم في الدوري برصيد 13 هدفا بالتساوي مع الإسماعيلي واهتزت شباكه 17 مرة وجمع 4 نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على انبي والتعادل مع المصري والهزيمة أمام بيراميدز والزمالك.

أحمد سامي المدير الفني لسموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: الهاني سليمان وعمر صلاح وأحمد عبد الحكم وأحمد شوشة ومحمد المغربي وشريف رضا ومحمود حليمو ودوكو دودو وحسين فيصل ومحمد نادي وزياد طارق وأحمد مصطفى ومحمد الصباحي ومصطفى ميسي وطارق علاء ومحمد عصام وحسام حسن ومحمد سعيد مكرونة وأليو سيلا وبنجامين بواتينج.

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده أسامة السيد ومحمد فاروق ومعهم محمود وفا حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو ورجب محمد مساعد حكم فيديو.