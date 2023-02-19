ضمن التدريب العملى.. «صرف الإسكندرية» تستقبل طلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب

استقبلت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، طلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية بمحطة معالجة العامرية التي تعمل بطاقة تصميمية 100 ألف م3/يوم للتدريب العملي للتعرف على مراحل معالجة الصرف الصحي، وذلك للمساهمة في إثراء البحث العلمي لطلاب المدرسة من خلال التدريب العملى بمحطات الصرف الصحي بالإسكندرية بهدف ربط المنهج العلمي للطلاب بالمهارات العملية والتطبيقية بالشركة.

وتم استعراض أنواع المعالجة ومراحلها ومكونات المحطة، والدور الذي تقوم به وأثره على البيئة والتخلص الآمن من المخرجات.

وأكد اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أهمية التدريب العملي لطلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في صقل مهاراتهم الفنية لتأهيلهم للعمل الميداني، وتعريفهم بمتطلبات وإجراءات العمل بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، كما يربط التعليم الأكاديمي الذي تلقوه بالواقع العملي.

- تطوير التعليم والتدريب المهني والاستثمار في العنصر البشري

وثمن «نافع» تجربة المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف لتطوير التعليم والتدريب المهني والاستثمار في العنصر البشري لتخريج جيل من الكوادر الفنية المتخصصة للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وافتتحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في عام 2021، المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بإدارة العامرية التعليمية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ومحمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي.

وتم إنشاء المدرسة وفق البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات وتضم بعض التخصصات مثل: تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة وضبط جودة محطات المياه، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر.

طلاب مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى

طلاب مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى

طلاب مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى