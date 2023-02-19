«الزراعة»: التوسع فى إنتاج «3 محاصيل» لتقليل الفاتورة الاستيرادية (فيديو)

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تتجه الآن للتوسع فى زراعة 3 محاصيل مهمة لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وذلك من خلال تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية.

وقال القرش، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "منظومة الزراعات التعاقدية تطبق في المحاصيل السكرية "البنجر والقصب" بالإضافة إلى القمح، والتوجه الآن التوسع في المحاصيل الثلاثة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: "بالفعل بدأنا في منظومة الزراعة التعاقدية وهناك محاصيل دخلت للمنظومة ولكن التوجه الآن إدخال محاصيل أخرى مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس لزراعة كميات أكبر من تلك المحاصيل وتقليل الفاتورة الاستيرادية".

وحول النظر في سعر توريد الأرز في الموسم القادم، قال: “الموسم انتهى، وأكيد هيكون في الموسم الجديد نظرة في الحافز السعري وفقاً للمتغيرات”.

وأتم :"الزراعة التعاقدية مميزة ودخول الذرة وفول الصويا لهذه المنظومة يفيد في إنتاج الزيوت وتوفير احتياجات التجار من الأعلاف”.