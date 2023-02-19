الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قناة السويس تنجح فى سحب معدية الشط المائلة

سحب معدية الشط المائلة
سحب معدية الشط المائلة من قناة السويس

نجحت جهود إدارة التحركات ببورتوفيق في سحب معدية الشط المائلة بحي الجناين في السويس، والشاحنات على متنها، حيث تعرضت للميل وغمرتها المياه خلال رسوها على الرصيف أمس السبت.

وكانت معدية الشط المسؤولة عن نقل الشاحنات بين ضفتي القناة بمحافظة السويس تعرضت الى ميل أثناء تحميلها بالشاحنات خلال رسوها على الرصيف بنطاق حي الجناين شمال السويس.

وجرى الاستعانة بأوناش ضخمة بقوة رفع 500 طن، لسحب الشاحنات تباعا، أعقبها عملية رفع المعدية لإخلاء الرصيف بشكل تام، تمهيدا للدفع بمعدية أخرى لتعمل على نقل شاحنات البضائع والمواد البترولية بين ضفتي القناة بمنطقة "قرية عامر_ عرب الشط".

ولم يؤثر الحادث على حركة الملاحة حيث وقع على الرصيف قبل تحرك المعدية ومغادرتها شاطئ القناة.

ودفع الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس بسيارة لموقع المعدية للتأمين الطبي تحسبا لأية عوارض خلال عملية انتشال الشاحنات أو سحب المعدية، جنبا إلى جنب مع إسعاف هيئة قناة السويس.

وتضم محافظة السويس عدة محاور ربط بين شبة جزيرة سيناء ومدن القناة وإقليم الدلتا، لعبور المجرى الملاحي، وهي نفق الشهيد أحمد حمدي 1، ونفق الشهيد أحمد حمدي 2، معدية الشط المخصصة لشاحنات البضائع والمواد البترولية والكيماوية، وكوبري الشهيد عمر الشبراوي المخصص للسيارات الملاكي وسيارات النقل الصغيرة

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وائل لطفي

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