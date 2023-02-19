الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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المسلمانى: سيدنا نوح أول من أطلق على مصر مصطلح «أم الدنيا» (فيديو)

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

أكد الإعلامي أحمد المسلماني أن مصطلح أم الدنيا أو أم البلاد الذي أطلق على مصر له أصول تاريخية، مشيرًا إلى أنه يعود إلى سيدنا نوح.  

وقال المسلمانى، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، على قناة الحياة”: “جاء في الأثر وهناك رواية عن ابن عباس  أن سيدنا نوح عليه السلام دعى لأحد أبنائه أن يعيش في مصر ووصف سيدنا نوح مصر بأنها أم البلاد، وأقدم اسم لمصر يعود لسيدنا نوح”.

واسترسل: “البعض يقول إن مصطلح أم البلاد أو أم الدنيا يعود للسيدة هاجر لما تزوجت الرسول إبراهيم عليه السلام وغادرت مصر إلى الجزيرة العربية وهي والدة سيدنا إسماعيل الجد الأكبر للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي سميت مصر أم البلاد تقديرا لها لأنها أم النبي إسماعيل ثم سيدنا محمد”.

ولفت: “هناك كتاب صدر منذ 700 سنة لابن بطوطة وهو كتاب "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" واستخدم مصطلح أم البلاد عندما تحدث ابن بطوطه عن مصر”.

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