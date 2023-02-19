الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستشار رئيس الجمهورية: لم نسجل أى إصابة بفيروس ماربورج أو إيبولا حتى الآن

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك مئات الفيروسات والأمراض تصيب الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن الموقف في مصر ممتاز، وهناك سيطرة كاملة على الإصابات بكورونا. 

وأضاف “تاج الدين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، إلى أنه لم يسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس ماربورج أو إيبولا في مصر، موضحا أن إنفلونزا الطيور من قبل كانت تنتقل من الطيور للإنسان، ولم تنتقل من إنسان لإنسان، ونراقب أي احتمالية لدخول أي نوع من هذه الفيروسات، ولم يسجل منذ عدة سنوات وصول إنفلونزا الطيور إلى الإنسان. 

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه منذ اللحظة الأولى لانتشار السجائر الإلكترونية، تم التحذير من أنها وسائل غير آمنة ولها آثار جانبية كبيرة جدا، مردفا: "لما حد يقولنا هبطل السجائر أو الشيشة عشان أشرب سجائر الإلكترونية، بقوله الاثنين أسوأ من بعضهم".

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