بلينكن يحذر الصين من تقديم دعم مادى لروسيا فى أوكرانيا

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الصين من عواقب ستطولها في حال تقديمها أي "دعم مادي" لروسيا في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع نادر بين بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي، السبت، في مدينة ميونخ بألمانيا، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقال برايس إن بلينكن أبلغ نظيره الصيني بأن حادث المنطاد الذي أسقطه الجيش الأمريكي "يجب ألا يتكرر أبدا"، بحسب ما نقلت قناة الحرة الامريكية.

وذكر برايس أن بلينكن حذر أيضا وانغ يي من "تداعيات وعواقب" ستطول الصين إذا تبين أنها قدمت "دعما ماديا" لروسيا في حربها في أوكرانيا.

ويأتي اللقاء في وقت تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا بعدما أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا.

وقال برايس إن اللقاء الذي كان موضع تكهنات عديدة في ضوء وجود الوزيرين في ميونيخ لحضور مؤتمر الأمن، تم في مكان لم يكشف عنه بعيدا من وسائل الإعلام.

واللقاء هو الأول بعد أزمة المنطاد الصيني، التي دفعت بلينكن إلى تأجيل زيارته التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع لبكين، وهي الزيارة التي كان يعول عليها لتخفيف التوتر بين البلدين.

وقال برايس إن الوزير بلينكن كرر تصريحات الرئيس جو بايدن، بأن الولايات المتحدة "ستنافس وستدافع من دون اعتذار عن قيمنا ومصالحنا، لكننا لا نريد صراعا مع جمهورية الصين الشعبية، ولا نبحث عن حرب باردة جديدة".

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على الحوار الدبلوماسي، وفتح خطوط الاتصال في جميع الأوقات، بحسب المتحدت.

وفي 4 فبراير الجاري، أسقطت الولايات المتحدة قبالة سواحل كارولينا منطادا صينيا وصفته بأنه "منطاد تجسس انتهك سيادة البلاد".

وأعلنت الصين أن المنطاد "مدني ودخل بشكل غير مقصود" المجال الجوي الأمريكي بسبب ظروف خارجة عن السيطرة.