الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تتوعد بـ«رد مناسب» على تقليص دبلوماسييها فى هولندا

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

توعدت موسكو، السبت، بـ"رد مناسب" على قرار هولندا تقليص عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها، ومطالبتها لعدد من الدبلوماسيين الروس بمغادرة البلاد.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "كما ذكر الجانب الروسي من قبل، موسكو سترد بشكل مناسب"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، قرار سلطات أمستردام الحد من عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في البلاد، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ووفقا لبيان الخارجية الهولندية: "قرر مجلس الوزراء، أن السفارة الروسية لدى لاهاي لا يمكن أن توظف دبلوماسيين أكثر من السفارة الهولندية لدى موسكو، لذلك سيتعين على عدد من الدبلوماسيين الروس مغادرة هولندا".
وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها. 

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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