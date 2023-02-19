الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع مالك عقار أطفيح المنهار

انهيار عقار
انهيار عقار

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن استدعاء مالك العقار الذي انهار في مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة للتحقيق معه.

شهد مركز أطفيح مساء أمس السبت انهيارًا جزئيًا لعقار أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وانتقل رجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ لمكان البلاغ وسيارات الإسعاف.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بسقوط جدار منزل بمنطقة أطفيح، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، ليتم إجراء عمليات المعاينة، التي أظهرت سقوط جدار خلفي لمنزل.

ونتجت عنه وفاة شخص وإصابة آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى ويتم إجراء عمليات معاينة من قبل رجال الحى بقطاع جنوب الجيزة وحرر محضر بالواقعة.

إجراء عمليات اتخاذ الإجراءات إصابة آخرين إسعاف ارتباط

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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