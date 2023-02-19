الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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متحدث الزراعة: نوفر جميع الموارد واحتياجات الفلاح لزيادة قدرته الإنتاجية

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل بكل ما أوتيت من قوة منذ عام 2014، لتدعيم قطاع الزراعة.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي ، أن الدولة المصرية عملت على إنشاء مشروعات للتوسع في الصحر اء، بالإضافة إلى مشروعات تحلية المياه، ومعالجة المياه حتى يتم توفير الموارد اللازمة لعملية الزراعة. 

وأكد أن خلال هذه الفترة يتم التأكيد على أهمية وحدة الأرض ووحدة المياه، وأن نقوم بعمل خدمة للفلاح وتوفير مستلزماته الزراعية، وتوفير كل احتياجاته ومساعدته على تعظيم انتاجه،سواء من خلال تطوير البحوث التي تساعد على توفير أفضل أنواع التقاوي.

كما أشار إلى أن الحكومة المصرية عملت على توفير تقاوي محاصيل الخضر، والتي لأجلها تم إطلاق المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية التي تعتبر حافزا للفلاح وتساعده على زيادة انتاجه.

حدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موجهاً بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لاسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار.

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