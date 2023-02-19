الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس الهلال السودانى: الفوز على الأهلى «رد اعتبار»

هشام السوباط رئيس
هشام السوباط رئيس نادي الهلال السوداني

أكد هشام السوباط، رئيس نادي الهلال السوداني، أن فوز فريقه على الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمثابة رد اعتبار.

وكان الهلال السوداني قد حقق الفوز على الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال "السوباط" في تصريحات نشرها حساب الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الانتصار على الأهلي رد اعتبار للهلال".

وأضاف: "هذا الفوز رسالة قوية لمن يستهدف الهلال ويدبر له المؤامرات، وينحاز ضده".

وأتم: "الهلال مستمر في البطولة بقوة، وسيتأهل من المجموعات إلى الدور المقبل".
 

الاهلى هشام السوباط بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 الهلال السوداني

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