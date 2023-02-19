الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المشرف العام للأشخاص ذوى الإعاقة تكشف تفاصيل مبادرة «أسرتى قوتى»

مبادرة أسرتى قوتى
مبادرة أسرتى قوتى

أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للأشخاص ذوي الإعاقة، تفاصيل المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، قائلة: "إن المجلس القومي يقوم بعمل مبادرات تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم وتساعدهم على الدمج بالمجتمع". 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الميادرة تم تسميتها هذه المرة بـ "أسرتي قوتي"، وهي تعمل على تأكيد دور الأسرة في دعم أي فرد بداخل الأسرة، سواء كان الأم أو الأب أو الأبناء، لافتة إلى أن المجلس القومي يقوم بعمل تدريب وتأهيل في كيفية التعامل مع الأبناء، منذ ولادتهم وحتى بعد تقبلهم لفكرة أنه يمتلك إعاقة.

وأشارت إلى أن اللآباء والأمهات يحتاجون لمعلومات كثيرة جدًا عن كيفية تأهيله من الناحية الصحية، وتعريفه بحقوقه، لافتة إلى أن مقدمي الخدمات في الورش المختلفة منذ أول ورشة والمقرر إطلاقها من الغد.

وبينت أنها ستأتي بمقدمي الخدمات  من الحكومة في التربية والتعليم والصحة، ووزارة التضامن، مشيرة إلى أن كل شخص يتجه نحو  تخصصه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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