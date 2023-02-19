استشارى يوضح أسباب توقف عضلة القلب أثناء ممارسة الرياضة

أوضح الدكتور هشام عمار، استشاري أمراض قلب بالمعهد القومي للقلب، أسباب توقف عضلة القلب أثناء ممارسة الرياضة، قائلًا: "إن أسباب توقف عضلة القلب كثيرة جدًا خاصة في السن الصغيرة في الرياضات التسابقية، مثل كرة القدم، وكرة السلة، أو التنس أو الرياضات العنيفة".

وأضاف الدكتور هشام عمار، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هذه الرياضات تسمى بالرياضات التسابقية نظراً لأنها تحتاج مجهودا كبيرا ويوميا باستمرار لأكثر من ساعة كل يوم، وبالتالي فالرياضيون النسابقيون هم الأكثر عرضة لتوقف عضلة القلب، إن لم يكن هناك فحص قبل ممارسة الرياضة.

وأوضح استشاري أمراض الفلب، أن ممارسي الرياضات التسابقية يتم فحصهم جيدًا قبل ممارسة الرياضة، لافتًا إلى أن الرياضي ابتداءً من 10 سنوات وحتى سن 40 سنة يجب عليه أن يقوم بعمل فحوصات القلب قبل ممارسة الرياضة.

وأشار إلى أن الرياضيين التسابقيين هم الذين يتمرنون تمريناً منتظماً لدخول رياضة تسابقية، بينما الناس الطبيعية التي تذهب للتمرين، أو الذين يلعبون كرة في عطلة نهاية الأسبوع، أو حتى الذين يمارسون الرياضة في الجيم، فليس مطلوب منهم عمل فحص.

وعن حدوث الوفاة بدون حدوث أي شكوى طبية سابقة للرياضيين، قائلاً:"إنها أحداث نادرة الحدوث، لكنها موجودة أيضًا، وأسبابها في الغالب عيوب خلقية بداخل القلب سواء في شرايين القلب أو صمام القلب أو بعضلة القلب نفسها.