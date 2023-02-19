الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان: 24 طائرة عسكرية و4 سفن صينية تدخل سيادتنا

سفن صينية
سفن صينية

 أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 24 طائرة عسكرية صينية وأربع سفن بحرية تدخل السيادة التايوانية، فى الوقت الذى يزور فيه مسؤول رفيع المستوى من البنتاجون الأمريكى.

 

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان نقلته صحيفة تايوان نيوز المحلية - أنه رداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.


ووفقًا لوزارة الدفاع الوطني، دخلت 15 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية أو عبرت خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت.


ومنذ سبتمبر 2020 ، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة الدفاع التايوانية.


وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية للدولة دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة".

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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