دونيتسك: القوات الروسية تسيطر على منطقة داتشى شمالى مدينة أوجليدار

أعلن القائم بأعمال رئيس دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على منطقة داتشي شمالي مدينة أوجليدار، ما يسمح بقطع الإمدادات للقوات الأوكرانية في اتجاه مارينسكي.

وتقع مدينة أوجليدار جنوب غرب دونيتسك، وهي مركز لوجيستي مهم، وستؤدي السيطرة عليها إلى فتح فرص لمهاجمة المواقع الأوكرانية في عدة اتجاهات، وستسمح بقطع إمداد القوات الأوكرانية في اتجاه مارينسكي.



وقال بوشيلين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الوضع لا يزال صعبا في اتجاه أوجليدار، نظرا لوجود العديد من المواقع المحصنة للقوات الأوكرانية في محيط هذه المنطقة.