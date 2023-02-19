الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استهداف مكتب قناة فضائية عراقية بقنبلة يدوية فى بغداد

استهداف مكتب قناة
استهداف مكتب قناة "utv" العراقية

 أعلن مصدر أمنى عراقى عن استهداف مكتب قناة "utv" العراقية بقنبلة يدوية في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

ونقلت قناة السومرية نيوز، الإخبارية عن المصدر قوله، إن "قنبلة يدوية استهدفت مكتب قناة utv في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد"، مشيرا إلى أنها لم تنفجر، وأن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث لغرض رفع القنبلة".

يذكر أن قناة utv هي قناة تلفزيونية عراقية للترفيه العام، وتستهدف المجتمع العراقي بمختلف اهتماماته وتوجهاته، خاصة الشباب الذين يمثلون الشريحة الأوسع فيه.

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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