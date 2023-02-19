ريال مدريد يعبر أوساسونا بهدفين ويطارد برشلونة على صدارة الدورى الإسبانى

واصل ريال مدريد مطاردته لبرشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه على مضيفه أوساسونا 2 /صفر، مساء السبت، في المرحلة الثانية والعشرين.

وحسم النادي الملكي فوزه على أوساسونا في الشوط الثاني حيث تقدم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي بهدف في الدقيقة 78 ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي يلاقي ضيفه قادش مساء الأحد.

وعلى ملعب آل سادار، تعرض إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد للإصابة خلال الدقائق الأولى بعد تدخل قوي من لوكاس تورو لاعب أوساسونا ، لكنه واصل اللعب بعد تلقيه العلاج.

وبمرور الوقت بدأ أوساسونا يتخلى عن حذره الدفاعي وهدد مرمى الريال بمحاولتين عن طريق عبد الصمد الزلزولي لكن دون أن ينجح في هز الشباك.

وضاعت فرصة أولى محققة للنادي الملكي في الدقيقة 11 بعد خطأ فادح من يوناي جارسيا مدافع أوساسونا، استغله فينيسيوس جونيور لصالحه لينفرد بالمرمى وسدد كرة قوية زاحفة باتجاه الشباك لكن الحارس سيرخيو هيريرا أنقذ مرماه من هدف مؤكد.

ورد أوساسونا بفرصة محققة عبر تسديدة صاروخية لمويسيس جوميز من خارج منطقة الجزاء، لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أنقذ الموقف ببراعة.

وكان فيديريكو فالفيردي قريبا من افتتاح التسجيل لريال مدريد عبر تسديدة مباغتة من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الحارس سيرخيو هيريرا.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول كاد أنتي بوديمير أن يخطف هدفا لأوساسونا عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة مرمى الحارس كورتوا.

ولم يحدث جديد خلال الدقائق الأخيرة لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني أوشك رودريجو سيلفا على تسجيل هدف السبق للريال عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة مرمى الخصم.

وألغى الحكم هدفا سجله فينيسيوس جونيور للريال في الدقيقة 52 بداعي التسلل.

وضاعت فرصة أخرى محققة للريال في الدقيقة 56 عبر تسديدة قوية لرودريجو سيلفا تصدى لها الحارس سيرخيو هيريرا بثبات.

وسيطر الريال على مجريات اللعب تماما وانقذ سيرخيو هيريرا مرمى أوساسونا من هدف محقق بتصديه لفرصة محققة لفينيسيوس.

وجاءت الدقيقة 78 لتشهد الهدف الأول للريال عن طريق فالفيردي بعد هجمة منظمة استغلها فينيسوس جونيور في إختراق منطقة جزاء أوساسونا ثم مرر كرة زاحفة تجاه فالفيردي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة ألغى الحكم هدفا ثانيا سجله فينيسوس بداعي التسلل.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أكد أسينسيو فوز النادي الملكي بتسجيله الهدف الثاني بعد خطأ من مدافع أوساسونا استغله ألفارو رودريجيز ومرر الكرة لماركو أسينسيو المنفرد بالمرمى والذي سدد دون عناء في الشباك.

