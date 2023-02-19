طارق الأدور: مستوى النادى الأهلى أمام الهلال السودانى «متوسط»

علق الناقد الرياضي، طارق الأدور، على هزيمة النادي الأهلي اليوم أمام الهلال السوداني بدوري الأبطال الإفريقي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم السبت، إن الأهلي تلقى الخسارة الثالثة على التوالي بعد هزيمته اليوم أمام الهلال السوداني.

وأضاف أن مستوى النادي الأهلي أمام الهلال السوداني كان متوسط، موضحاً أن أداء النادي الأهلي كان مخيبا لأمال الأندية المصري في دور أبطال أفريقيا، لافتاً إلى أن الأهلي أضاع الفوز في بداية المباراة بعد إهدار فرصة محققة للتهديف.

وأشار إلى أنه رغم الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي، إلا أن التشكيل لم يتغير عن التشكيل الذي كان يخوض به المباريات وقت تولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المهمة الفنية للفريق الأحمر.