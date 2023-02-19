الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشارى مناعة: مصر آمنة من فيروس «ماربوج»

فيروس ماربوج
فيروس ماربوج

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن فيروس ماربوج الذي سبب حالة من القلق والبلبة في أنحاء العالم بعد تحذير منظمة الصحة العالمي.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن الحمي والصداع الشديد وألم العظام من أعراض فيروس "ماربوج".

وأضاف أن الإسهال والنزيف الشديد من مضاعفات فيروس "ماربوج"، موضحًا أن فيروس "ماربوج" ينتقل من الخفافيش والحيوانات إلى البشر.

وأشار إلى أن فيروس "ماربوج" ليس له علاج أو لقاح حتى الآن، موضحًا أن فيروس "ماربوج" غير تنفسي مثل كورونا، مؤكدًا أن مصر آمنة من فيروس "ماربوج".

وأوضح أن سيتم توزيع دليل إرشادي من أجل التعامل مع الفيروس؛ لأنه جديد وليس له علاج أو لقاح، مؤكدًا أنه يجرة الآن إعداد لقاح لفيروس "ماروبج".

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وائل لطفي

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