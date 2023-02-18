فاروق الباز يحسم الجدل حول تعرض مصر لزلزال قريبًا (فيديو)

كشف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، عن أبرز الحقائق عن الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن معامل الأبحاث قد تتوقع وتتنبأ بمواعيد وقوع الزلازل، أما عن الجيولوجيين فيعرفون في أي مكان سيكون الزلزال، وذلك لأن كتلة القشرة الأرضية مكونة من كتل جميعها متراصة مع بعضها البعض.

وأضاف أن حركة القشرة الأرضية في أغلب الأحيان تتم في حدود بسيطة كـ2 سم، أما مع زيادة الضغط الموجود في باطن الأرض على القشرة الأرضية فيدفعها ذلك للتحرك من مكانها، ما يؤدى لحدوث الزلازل.

وتابع: "شبه الجزيرة العربية تعتبر كتلة، والبحر الأحمر يتسع من 1 لـ2 سم في السنة، وشبه الجزيرة العربية تتحرك وتكوّن الجبال".

واستطرد: "تحرك شبه الجزيرة العربية شرقًا مستمر على الدوام، وتحرك قارة إفريقيا شمالًا يكون على الدوام، والكتلة الأرضية تتحرك ببطء في اتجاه ما نتيجة لدوران الأرض حول نفسها، وإحنا عارفين فين الكتل لكن منعرفش الضغط بيزيد لحد إمتى علشان تتسبب في حدوث الزلازل".

وعن تعرض مصر لزلزال قريب، أوضح أن مصر بعيدة عن حدوث زلزال في الفترة المقبلة.