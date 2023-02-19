الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عالم جيولوجيا يكشف مفاجآت حول أسباب الهزات الأرضية

الهزات الأرضية
الهزات الأرضية

كشف الدكتور صالح محمد عوض، عالم الجيولوجيا العراقي بكلية السلوم بجامعة بغداد، عن مفاجأت في أسباب الهزات الأرضية، قائلًا: "إن الأرض تخضع لقوة جذب من جميع الكواكب بجوارها وتعتمدعلى حجم الكوكب وبعده عنها".

وأضاف "عوض" خلال مداخلة ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الوضع الكوكبي متغير لحظيًا بين فترة وأخرى، أي كل ثانية أو كل جزء من الثانية.

وأوضح أن الأرض في هذه الحالة تخضع الأرض لقوة جاذبية مختلف في كل لحظة، وبالتالي فإن هذه الإجهادات الأرضية قد تسبب تسارع أو تباطؤ جزئي أو بسيط في السرعة الدورانية، وهذه التباطؤات أو التسارعات هي التي تحفز صفائح الأرض على الانزلاق، مما يسبب الزلزال.

وأوضح أن توقع الزلازل شي صعب جدًا، لكن النظرية القديمة تقول استحالة توقع الزلزال، أما النظرية الحديثة والمفاهيم الجديدة تقول بأن هناك احتمالية كبيرة للتنبؤ بالزلزال. 

وأشار إلى أنه عندما تكون الأرض في الحالة الطبيعية، أي عندما يكون انتشار الكواكب لا يشكل إشكال عالي على القشرة الأرضية فتكون الأرض مستقرة، لافتًا إلى أن الأرض جسم بسيط، ممسوط بقو الجاذبية من قبل الكواكب الأخرى.

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