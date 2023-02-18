الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مجموعة الزمالك.. الهونى يقود الترجى لفوز ثمين على شباب بلوزداد بأبطال أفريقيا

الترجي وشباب بلوزداد
الترجي وشباب بلوزداد

فاز الترجي التونسي على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل حمدو الهوني هدف المباراة الوحيد للترجي في الدقيقة 80 من تسديدة صاروخية على يسار الحارس.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب شباب بلوزداد الجزائري لكن بدون أي فاعلية، في حين اعتمد الترجي التونسي على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني.

ورفع الترجي رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن شباب بلوزداد، فيما يحتل المريخ السوداني والزمالك المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.
 

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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