مجموعة الزمالك.. الهونى يقود الترجى لفوز ثمين على شباب بلوزداد بأبطال أفريقيا

فاز الترجي التونسي على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل حمدو الهوني هدف المباراة الوحيد للترجي في الدقيقة 80 من تسديدة صاروخية على يسار الحارس.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب شباب بلوزداد الجزائري لكن بدون أي فاعلية، في حين اعتمد الترجي التونسي على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني.

ورفع الترجي رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن شباب بلوزداد، فيما يحتل المريخ السوداني والزمالك المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

