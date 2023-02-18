«20 جنيهًا أودت بحياته».. والدة قتيل شبرا الخيمة تروى التفاصيل الواقعة

"ابني نور عيني فين؟".. هكذا بدأت أم قتيل شبرا الخيمة حديثها لـ"الدستور" تروي تفاصيل تلقيها خبر طعن نجلها "خالد عبدالله" صاحب الـ18 عامًا على يد صديقه المقرب بسبب خلافات بينهما على مبلغ مالي 20 جنيهًا.

ابني راح علشان 20 جنيه

قالت الأم خلال حديثها لـ"الدستور" وعيناها تمتلئان بالدموع إن نجلها يعولها بعد وفاة زوجها منذ 3 سنوات حيث إنه ينتهي من يومه الدراسي ويذهب للعمل بأحد المطاعم ليأتي بجميع احتياجاتها، مضيفة: "كان نور عيني هو اللي كان بيجيب كل حاجة ليا وماليش غيره".

وذكرت الأم أن الخلافات بدأت منذ عشرة أيام، حيث إن نجلها كان معتادًا على لعب البلايستيشن مع أحد أصدقائه "المتهم" ودائمًا كان بينهما رهان على من يخسر يدفع ثمن اللعب وهو 20 جنيهًا.

ثلاث طعنات متفرقة بجسده

وأكملت الأم حديثها: إن نجلها هو من ربح الرهان وعندما طالب صديقه بدفع ثمن اللعب رفض ونشبت بينهما مشاجرة بالأيدي، وبعد مرور 10 أيام وأثناء رجوع نجلها من عمله تفاجأ بالمتهم ينهال عليه بثلاث ضربات في الصدر مستخدمًا "سلاحًا أبيض سكينًا" وفر هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي، مختتمة حديثها مطالبة بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبر الخيمة، من أحد المستشفيات بوصول شاب يدعى «خالد عبدالله» 18 سنة طالب مقيم بشارع المطحن بمنطقة مسطرد مصابًا بـ3 طعنات نافذة في الجسد، متوفى متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبسؤال شهود تبين نشوب مشاجرة مع الجاني والمجني عليه بسبب خلافات على 20 جنيهًا ثمن مدة لعب بلايستيشن وتبين وفاة المجني عليه إثر تلقيه ثلاث طعنات نافذة بمنطقة الصدر أودت بحياته فور وصوله للمستشفي.

وتم نقل المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.