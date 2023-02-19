الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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اللجنة القومية للأمراض غير السارية: وفرنا كل أدوية السكر للأطفال

جهاز قياس السكر
جهاز قياس السكر

كشف الدكتور هشام الحفناوي، رئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة، عن جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى الصحي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن الدولة اتخذت إجراءات هامة بتوفير كل أدوية السكر للأطفال.

وأضاف رئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة، أنه تم توفير أجهزة بدون وخز للتعامل مع الأطفال المرضي بالسكر، موضحًا أن بعض الأجهزة الحديثة تستطيع قياس السكر بنسبة فاعلية 85%.

وأشار رئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة، إلى أن تكلفة جهاز السكر الحديث 2000 جنية شهريًا، لافتًا إلى أن جهاز الأونسولين الحديث يغني عن الحقن عدة مرات يوميًا.

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