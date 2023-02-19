الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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المسلمانى: كارثة نووية كانت على وشك الوقوع فى بريطانيا

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

استعرض برنامج "الطبعة الأولي"، مع الإعلامي أحمد المسلماني، الضوء علي كارثة نووية كانت على وشك الوقوع في بريطانيا، بسبب الإهمال.

 

وقال المسلماني، إن هناك غواصة نووية بريطانية الصناعة كادت أن تنفجر بسبب خطأ تقني، وطولها 150 مترا وعرضها 12 مترا، وخلال أعمال الصيانة الدورية وجدوا أن هناك جزءا قريبا من المفاعل النووي الخاص بها قد تعرض للانهيار ولم يستطيعوا إصلاحه فقاموا بلصق الجزء المتهدم بلصق منزلي في ظاهرة غريبة لم تحدث من قبل.

 

وأضاف خلال تقديم برنامجه "الطبعة الأولي"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، أن الأمور استمرت بشكل طبيعي لمدة سنوات، وفي 2023 مع الفحص الدوري اكتشفوا أن الجزء الملصق بلصق منزلي بدأ التحطم، وكان من الممكن حدوث كارثة لأن الجزء المهدم يخدم على مرحلة التبريد الخاصة بالمفاعل النووي، وكان من الممكن أيضا انفجار الغواصة لتشكل كارثة نووية جديدة.

 

وأشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني انتقد الشركة المسؤولة عن الصيانة، وحدث جدلا كبيرا حول الأمر، وتعلقت المشكلة بالبحرية البريطانية كون الغواصة من أهم أسلحتها.

 

وتابع:"البعض يخشى أن تحدث مشكلة نووية مستقبليا بسبب الخطأ البشري والإهمال، فتصرف مثل هذا قد يؤدي لكارثة إن حدث في قاعدة إطلاق صواريخ أو غيرها بما يعزز من مخاطر الأمان النووي، وهو إنذار وناقوس خطر لكل معايير الأمان النووي".

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