سعر الريال السعودى اليوم الأحد 19 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

سعى الكثير من الموطنين إلى السفر للملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة خلال شهر رجب، لذا يكثر التساؤل حول سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم حالة من الاستقرار ملحوظًا أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك محققًا مستوى صرف عند مبلغ: 8.13 جنيه للشراء، وقيمة 8.16 للبيع، وذلك استنادًا لآخر تقرير في البنك المركزي المصري عن المتوسط لأسعار العملات العربية والأجنبية.

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في البنوك المصرية

وينشر «الدستور» بهذا التقرير اليومي التفصيلي عن سعر صرف عملة المملكة السعودية طبق ماكينات الصراف الآلي.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في بنك المشرق

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق إلى 8.05 جنيه للشراء، و8.16 للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في بنك البركة

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة، 7.95 جنيه للشراء، و 8.16 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في المصرف المتحد

وحقق سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 7.86 جنيه للشراء، و 8.16 للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك أبوظبي التجاري اليوم الأحد 19 فبراير 2023

وسجل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، 7.93 جنيه للشراء، و 8.16 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.09 جنيه للشراء، و8.13 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.09 جنيه للشراء، و 8.16 للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.09 جنيه للشراء، و8.13 للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.07 جنيه للشراء، و 8.16 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.10 جنيه للشراء، و 8.16 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في بنك الكويت الوطني

أما سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، حقق مستوى صرف عند: 7.93 جنيه للشراء، و 8.16 للبيع.