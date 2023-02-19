الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 19 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعى الكثير من الموطنين إلى السفر للملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة خلال شهر رجب، لذا يكثر التساؤل حول سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم حالة من الاستقرار ملحوظًا أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك محققًا مستوى صرف عند مبلغ: 8.13 جنيه للشراء، وقيمة 8.16 للبيع، وذلك استنادًا لآخر تقرير في البنك المركزي المصري عن المتوسط لأسعار العملات العربية والأجنبية.

 

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في البنوك المصرية

وينشر «الدستور» بهذا التقرير اليومي التفصيلي عن سعر صرف عملة المملكة السعودية طبق ماكينات الصراف الآلي.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023  في بنك المشرق
وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق إلى 8.05 جنيه للشراء، و8.16 للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في بنك البركة
وبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة، 7.95 جنيه للشراء، و 8.16 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في المصرف المتحد
وحقق سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 7.86 جنيه للشراء، و 8.16 للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك أبوظبي التجاري اليوم الأحد 19 فبراير 2023 
وسجل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، 7.93 جنيه للشراء، و 8.16 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في البنك الأهلي المصري
وطرح البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.09 جنيه للشراء، و8.13 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في البنك التجاري الدولي
وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.09 جنيه للشراء، و 8.16 للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الأحد 19 فبراير 2023  في بنك مصر
وقدّر بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.09 جنيه للشراء، و8.13 للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في بنك كريدي أجريكول مصر
وحقق سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.07 جنيه للشراء، و 8.16 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.10 جنيه للشراء، و 8.16 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في بنك الكويت الوطني
أما سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، حقق مستوى صرف عند: 7.93 جنيه للشراء، و 8.16 للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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