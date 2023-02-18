الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد إدمان فتاة «الفيب».. مستشار الرئيس للصحة يحذر من السجائر الإلكترونية (فيديو)

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، من السجائر الإلكترونية، قائلاً إن كل هذه الوسائل من وسائل التدخين غير آمنة.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن لها آثارًا جانبية كبيرة جدًا، ولا ننصح بها على الإطلاق. 

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: "عندما يأتي إلينا مدخن يريد التوقف عن تدخين البايب أو الشيشة أو السجائر، وبأنه سيأخذ سجائر إلكترونية، أقول له الإثنين أسوأ من بعضهم".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية سجلت ذلك، لافتاً إلى أنه ليس هناك ما يدل على أمان هذه الوسائل للتدخين.

وعن الفتاة البريطانية التي أدمنت الفيب، قال إنه لا يصنف هذا إدمان، لكنه يندرج تحت بند التعود، فالإدمان أن الشخص يتعاطى شيئا لا يستطيع التوقف عنه، وقد تكون لعوامل نفسية أو جسمانية، معقبا: "أعتقد من خلال تجربتي مع الكثير من الأشخاص، أن هذه الوسائل عندما يقرر الشخص المدخن أن يتوقف عنها، حتى السجائر أيضا، فإنه يستطيع أن يتوقف عنها".

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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