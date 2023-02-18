الزراعة: 234 منفذا ثابتا و30 متنقلاً لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن جهود الدولة في الارتقاء بالملف الزراعي والمزارعين، بعد توجيهات الرئيس السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن الدولة المصرية طورت نظم الري وأساليب الزراعة لضمان إنتاجية أعلى.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة.

وعن جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار، أشار إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاح منافذ وزارة التموين وشوادر أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد بالمناطق والمحال المختلفة.

وأوضح أن الوزارة اهتمت خلال الفترة الماضية بالتوسع في فتح الشوادر والمنافذ لمساعدة المواطنين في شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة، متابعاً: "عندنا مجموعة منافذ وصل عددها لـ234 منفذا ثابتا و30 منفذا متنقلا".