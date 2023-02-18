«يرجع لسيدنا نوح».. المسلمانى: مصطلح «أم الدنيا» له أصول تاريخية ودينية

سلط برنامج "الطبعة الأولى"، مع الإعلامي أحمد المسلماني، الضوء على تاريخ لقب "أم الدنيا" الخاص بمصر.

وقال أحمد المسلماني، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 2022 قال جملته الشهيرة لقب أم الدنيا يليق بمصر، وهي المكان الأنسب لعقد قمة المناخ، ومصطلح أم الدنيا أو أم البلاد له أصول تاريخية ودينية، ووصفها سيدنا نوح بأنها أم البلاد، وهو الوصف الأقدم لمصر كما جاء في الأثر.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "الطبعة الأولى"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد زيارته الأخيرة لمصر كتب في تغريدة له على تويتر، أن الشعب المصري رائع من نواحٍ كثيرة بما في ذلك تقاليدهم في الضيافة الهائلة، حيث قال: "ممتن للترحيب الحار من أم الدنيا وأتطلع لزياراتي المقبلة".

وأشار المسلماني إلى أن هناك كتابًا صدر لابن بطوطة من 700 سنة، واستخدم مصطلح أم البلاد حينما تكلم عن مصر وامتدحها كثيرًا في كتاباته، وغيرها من الكتب التي استخدمت المصطلح، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن ووزير خارجيته في العصر الحديث استخدما هذا المصطلح.