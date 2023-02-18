هشام إبراهيم: الدولة نجحت فى النهوض بالزراعة والصناعة

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن تفاصيل مبادرة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بـ150 مليار جنيه في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الدولة استطاعت توفير المناخ اللازم للنهوض بقطاعي الزراعة والصناعة.

وأضاف أن البنية التحتية المتوفرة الآن لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمارات في هذه القطاعات تلبي الاحتياجات لعشرات السنين، مشددًا على أن الصناعة والزراعة تحتاجان لمجهود كبير.

وأوضح أن الدولة المصرية تبذل مجهودًا كبيرًا لدعم قطاعات الصناعة والزراعة، موضحًا أن هذين القطاعين يمكن البناء عليهما في تحقيق التنمية المستدامة التي تعمل عليها الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لم تتأخر في العمل بقطاعات الصناعة والزراعة ولكن الوضع في مصر لم تكن فيه رفاهية الاختيار، وكانت كل البنية الأساسية مهلهلة وتحتاج إلى دعم قوي للغاية، وأن الرقم الذي أنفق في تنمية البنية التحتية ضخم وبدونه لم يكن مستثمر سيدخل يستثمر في مصر في ظل هذه البنية.