وفد إعلامى إماراتى يزور «القاهرة الإخبارية»: صرح كبير ينافس بقوة

أشاد وفد مؤسسة دبي للإعلام بانطلاق قناة "القاهرة الإخبارية" كصرح كبير تنافس قنوات كبرى إخبارية على الساحة.

كما أشاد الوفد بالتجهيزات عالية المستوى، من حيث الصوت والصورة والاستديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض في العالم، فضلًا عن ضمها عددا مميزا من الإعلاميين والمراسلين حول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفدًا من مؤسسة دبي للإعلام بمقر قناة "القاهرة الإخبارية"، أثناء وجودهم بالقاهرة للحصول على تدريب بقطاع الشركة المتحدة للأخبار.

وأكد "الطاهري"، خلال اللقاء، أن "القاهرة الإخبارية" تعمل على المصداقية وسرعة بث الخبر، كما تمتلك برامج لوصف الحقيقة وتهتم في المقام الأول بالقضايا التي تمس المجتمع العربي.

وأضاف "الطاهري"، أن القناة تنتشر في أكثر من 28 دولة في العالم، خلال شبكة مراسلين خاصة بالقناة، لافتًا إلى أن القناة تمتلك مكاتب إقليمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، كما تعتزم القناة فتح مكاتب لها في المدن العربية الحيوية كالإمارات العربية المتحدة "دبي"، والمملكة العربية السعودية "الرياض".

وأوضح "الطاهري" أن القناة انطلقت عملاقة، مشيرًا إلى أن الميلاد الحقيقي للقناة كان تغطية حادث محاولة اغتيال عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق.

وذكر أن قناة "القاهرة الإخبارية" هي قناة كل العرب، مشيرًا إلى أنها تضم كوادر إعلامية شبابية تصل نسبتها لـ70%، من بينهم مذيعين عرب بمثابة إضافة للقناة، فضلًا عن أن القناة لديها قامات إعلامية وصحفية، كالإعلامي خيري حسن والكاتب الصحفي عادل حمودة والكاتب الصحفي جمال عنايت.

كما أكد "الطاهري" أن قطاع المتحدة للأخبار يمتلك وحدة تدريب على مستوى عالٍ من التقنيات في صناعة الإعلام، التي يتم فيها التدريب بشكل يومي، إذ تخرج منها أكثر من 200 كادر خلال عام ونصف العام.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي أحمد فايق، خلال اللقاء، أن قناة "القاهرة الإخبارية" ولدت مع تنظيم مصر لقمة المناخ كوب ٢٧ وأصبحت من اللحظة الأولى رائدة قطاع الأخبار في قطاع المتحدة، من خلال تفردها دائما في مد القطاع بجميع الفعاليات والأحداث الهامة والمؤثرة

وفي نهاية الزيارة قدم أحمد الطاهرى التهنئة للوفد الإماراتي على التنظيم الناجح لقمة الحكومات متمنيا التوفيق لشعب وحكومة الإمارات فى تنظيم قمة المناخ القادمة.