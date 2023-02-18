تام ليدز.. مشروع لتصنيع أزياء بجلود طبيعية والرسم عليها يدويًا بـ«شارك تانك»

عرضت المشتركة مي رزيق بحلقة اليوم في برنامج رواد الأعمال والمبتكرين والمبدعين "شارك تانك مصر" مشروع "تام ليدز" لتصنيع أزياء بجلود طبيعية والرسم عليها يدويًا.

وطلبت "مي" مبلغ استثمار 300 ألف مقابل 20% حصة من الشركة، وعرض عليها رجل الأعمال أحمد السويدي وسيدة الأعمال هيلدا لوقا مبلغ 500 ألف مقابل 50%، كما عرض عليها رجل الأعمال عبدالله سلام مبلغ 300 ألف على سبيل القرض بدون فوائد يرد خلال سنة مقابل 10% حصة من الشركة، لتختار مي رزيق عرض السويدي وهيلدا.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلًا من: أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHA، محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتى سولار" وشركة "إنفينيتى كابيتال إنفستمنت"، عبدالله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.

"شارك تانك" - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادًا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسمًا من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج فى 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.