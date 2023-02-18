عصام زكريا: مصر لديها تراث لا ينفد من الأعمال «الوثائقية»

أعرب الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن فخره بتدشين قناة “الوثائقية" كأول قناة مصرية متخصصة في المحتوى الوثائقي والمقرر انطلاق بثها الأول غدًا الأحد.

وقال عصام زكريا في تصريح خاص لـ"الدستور" إن قناة “الوثائقية” هي فكرة طال انتظار تنفيذها، وكان من المفترض أن تكون متواجدة ضمن القنوات المصرية منذ سنوات عديدة كقناة متخصصة مثلما هو متواجد على مستوى دول العالم.

وأضاف أن مصر بلد ثري وغني بتراث كبير من الأعمال والأفلام الوثائقية التي إذا عرضت جميعها لم تنفد من كثرتها مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على مكتبة كبيرة من هذة النوعية من الأعمال فهناك الآلاف من الأفلام التي تتواجد داخل المركز القومي للسينما والتليفزيون المصري وهيئة الاستعلامات بالإضافة إلى الإنتاج الخاص.

وتابع عصام زكريا أنه يأمل أن تكون قناة “الوثائقية” هي باب أمل لكل شاب يعمل في تنفيذ مثل هذه الأعمال وأن يكون هناك دعم لهذه الصناعة التي لا تقل أهمية عن أي صناعة أخرى في مصر، متمنياً النجاح لهذه التجربة.

تردد قناة الوثائقية على النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

معدل الترميز أفقي \ H.

LNB FREQ. 10600

تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الوثائقية 2023 القصة كاملة

وتحمل قناة الوثائقية شعار “القصة كاملة” بالإضافة إلى شعار "لأن الحكايا تستحق أن تُروى بلسان أصحابها.. وحتى لا تُشوّه الحقائق ولا يُزوّر التاريخ".

وتذيع قناة “الوثائقية” غدًا حوارًا للإرهابي هيثم عبد الحميد “أمير حدود داعش” بعد القبض عليه من السلطات المصرية ومن المقرر أن يتم بثه في تمام الساعة التاسعة مساء، ويحاوره الكاتب الصحفي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعتبر "الوثائقية" أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأول قناة من نوعها في مصر، ويترأس الإعلامي أحمد الدريني قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة، بينما يترأس الإعلامي شريف سعيد القناة.

ونجحت القناة في الحصول على مجموعة من الأفلام الوثائقية التي حظيت بتقدير عالمي وجوائز في مهرجانات مختلفة، رغبة في متعة المشاهدة للمواطن المصري والعربي.