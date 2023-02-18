«كابيتانو مصر»: لجنة علمية لضمان استمرارية المشروع وبدء مرحلة تدريب جديدة

فجر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مفاجأة لمتسابقى «كابيتانو مصر» بوعدهم باستمرار الرعاية والتدريبات حتى عقب انتهاء المسابقة الرسمية.

وقال الوزير، خلال حلقة أمس، إن الهدف من البرنامج أن يتسنى لكل متسابق أن يشاهد ويحكم على موهبته فى كرة القدم، مضيفًا: «إحنا هنا كلنا نسيج واحد ما فيش تمييز، وأصبح كل موهوب يشوف موهبته فى كرة القدم ومن حق كل الناس إنها تدخل الاختبارات، وأصبح هناك مشروع قومى».

وأعلن «صبحى» أن هناك مناشدات وصلته ليتدخل ويمنع مغادرة المتسابقين البرنامج، لذلك قرر بالاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تكون هناك لجنة علمية تضمن استمرارية المشروع وبدء مرحلة تدريب جديدة.

وأوضح: «هانكمل معاهم فترة تدريب جديدة ثم هنبدأ التسويق. هدفنا من التجربة إننا نخلق ثقافة ونروح بره ونحتك ويبقى فيه احتراف ومعايشات خارج مصر، زى ما شفنا تجربة منتخب اليد وأغلبهم احترفوا فى أوروبا وقدروا يحققوا سابع العالم».

وخلال حلقة الجمعة ظهرت المطربة زينب حسن فى معسكر «كابيتانو مصر»، وتحدثت عن تجربتها مع الغناء وشبهت تجربتها بتجربة المتسابقين، وقالت إنها شاركت وهى فى عمر الـ١٣ فى برنامج لاكتشاف المواهب، ورغم خروجها من المسابقة لكن بإصرارها نجحت فى تحقيق حلمها واحتراف الغناء.

وبدأت زينب فى نشر أجواء من البهجة فى «كابيتانو مصر»، حيث غنت بمشاركة المتسابقين أغنية «ما شربتش من نيلها».

وكانت المفاجأة الثانية ظهور الكابتن محمد الشناوى، لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى، للمرة الثانية على التوالى، حيث قدم عددًا من النصائح للاعبين.

وشارك فى تحدٍ بين الفريقين، وخلال الحلقة كان هناك تحدٍ خاص أشرف عليه «الشناوى»، بين الكابتن سيد معوض والكابتن محمد اليمانى وانتهى بفوز الأخير، وكانت الجائزة توجيه «الشناوى» بعض التعليمات للاعبى فريق اليمانى قبل المباراة.

وعبّر «الشناوى» عن سعادته بتجربة «كابيتانو مصر»، مؤكدًا أنها تجربة وفكرة جيدة، خاصة أن الأطفال المشاركين للمرة الأولى يجتمعون ويخوضون مباريات معًا، ووجه العديد من الرسائل لمواهب البرنامج.

وشدد عليهم بالتمسك بالفرصة للتعبير عن إمكاناتهم ومواهبهم، والوصول إلى أهدافهم، وقال: «سعيد جدًا بوجودى فى برنامج كابيتانو وإحنا كنا فى مكانكم بالظبط، وكنا نتمنى الفرصة تأتى لنا وفى الماضى لم تُتح لنا الفرص الموجودة حاليًا».

وأضاف: «خلى عندكم طموح عشان توصلوا ونفذوا تعليمات المدرب، وأنا زمان تعبت عشان أوصل للى أنا فيه دلوقتى، والموضوع مش بعيد شرط إن كل واحد يعمل اللى عليه ويلتزم».

وكانت مباراة الجمعة هى الأخيرة ضمن لقاءات ربع النهائى، حيث جمعت بين فريقى «على أبوجريشة» بقيادة الكابتن محمد اليمانى، ضد نظيره «محمد لطيف» بقيادة الكابتن سيد معوض، ونجح الأول فى التأهل إلى الدور نصف النهائى بعد الفوز بهدف.

ووجه «الشناوى» نصيحة للفريق المتأهل، قال فيها: «النهارده تفرحوا وبكرة تفكروا فى الماتش الجاى»، ومنح الشارة الذهبية لإبراهيم حمدى من فريق «على أبوجريشة».

وانتقل الثلاثى مصطفى زارع، وحازم اليمانى، ومحمد عمرو الشهير بـ«حمو» إلى فريق «على أبوجريشة» من صفوف «محمد لطيف» بعد وداع الفريق البطولة عقب الخسارة.