السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد موسى: «ما شاهدناه اليوم في دوري أبطال إفريقيا ليس له علاقة بكرة القدم»

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما شاهدناه اليوم في دوري أبطال إفريقيا ليس له علاقة بكرة القدم، لافتاً إلى أن هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني، كانت بخطأ كارثي من محمد الشناوي، معقباً: "معرفش الكرة دي خدعت الشناوي إزاي، مينفعش كرة زي دي تدخل في الشناوي ولا أي حارس مرمى، أنه لو حارس مرمى بيلعب درجة ثالثة، الكرة دي متدخلش".

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن فريق النادي الأهلي به أخطاء كارثية، الفريق كله على بعضه فيه اتنين بيلعبوا، عبدالقادر وعبدالمنعم هما أكثر لعيبة كانوا ظاهرين اليوم في المباراة، والباقي غير متواجد.

وأوضح أن الكابتن محمد الشناوي يضيع مجهود إدارة ومجهود لعيبة، ويتعب الجمهور ويضايقه، وتغضبون تلك الجماهير التي تدفع الثمن سواء كانت تشجع هنا أو هناك، لافتاً إلى أن الحالة التي يوجد عليها الأهلي اليوم لا تستحق، وكأنه لم يسافر من القاهرة، متسائلًا: "فين الأهلي الشوط الأول والشوط الثاني؟".

وأشار إلى أن الكابتن حسين الشحات كان من الممكن أن ينهي المباراة في أول ست دقائق، حيث كان من الممكن أن ينهي المباراة بالكرة التي جاءته، لكنه ضيعها كما ضيعها قبل ذلك. 

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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