السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الشيخ أحمد تميم: تنظيم احتفالية للإسراء والمعراج بمراكز الإصلاح مفيد جدًا (فيديو)

الشيخ أحمد تميم المراغي
الشيخ أحمد تميم المراغي

قال الشيخ أحمد تميم المراغي من علماء الأزهر الشريف، إن هناك استفادات كثيرة ما بين دينية ودنيوية وثقافية وترويحية واجتماعية ونفسية، يعني استفادة في كل مناحي الحياة لكل النزلاء، وذلك خلال احتفالية قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية التي نظمتها، بمراكز الإصلاح والتأهيل في ذكرى الإسراء والمعراج.

 

أقامت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الحماية المجتمعية، بتنظيم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وتحدث في تلك الاحتفالية عدد من شيوخ الأزهر عن هذه الذكرى والدروس المستفادة، في هذه المناسبة.

وأضاف بيان لوزارة الداخلية اليوم السبت أن ذلك يأتي فى إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الجديدة لإصلاح وتأهيل النزلاء.

إصلاح والتأهيل الإصلاح والتأهيل الإسراء والمعراج بوزارة الداخلية قطاع الحماية المجتمعية علماء الأزهر الشريف

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