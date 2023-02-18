100 زيارة يوميًا على متحف شرم الشيخ.. و«سياحة النواب» تبحث مشاكل جنوب سيناء

تفقدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ووفد من أعضاء اللجنة، متحف شرم الشيخ. يأتي ذلك على هامش الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة لمحافظة جنوب سيناء لبحث آليات تعزيز التدفق السياحي.

حضر الجولة التفقدية للجنة داخل متحف شرم الشيخ، إلهام فودة مدير الاتصال السياسي بوزارة السياحة، ماريان سعيد مدير المتحف، وشاهندة عبدالقادر مدير المكتب الفني للمتحف، وحسين حسين مدير مكتب السياحة بشرم الشيخ.

وتفقد الوفد قاعات المتحف الثلاث واستمع لعرض تفصيلي عن مقتنيات المتحف وتاريخ العصور المختلفة التي يشملها.

وتساءلت النائبة نورا علي، عن توقيتات العمل ومعدلات الزيارة وأسعار التذاكر.

وأجابت مدير المتحف بأن عدد الزيارات حاليًا يصل إلى 100 زيارة يوميًا بأسعار تذاكر تقدر بـ200 للأجانب و40 جنيهًا للمصريين.

ووجهت النائبة نورا علي وأعضاء الوفد تحية شكر وتقدير للقائمين على إدارة هذا الصرح الوطني العالمي المبهر الذي يبرز عظمة تراثنا الحضاري.

كما التقت لجنة السياحة والطيران بالنواب، غرفة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ

واستمعت اللجنة للمشكلات التي تواجه قطاع سياحة الغوص في ظل وجود مقاصد سياحية منافسة، ما يتطلب تنسيقًا كافيًا مع الجهات المعنية لتذليل العقبات والتحديات.

وعرض الغواصون أبرز المشكلات التي تواجههم وعلى رأسها تكسير وإتلاف الشعاب المرجانية بسبب عدم وجود أو تركيب الشمندورات اللازمة لرباط اليخوت، عوضًا عن ربط اليخوت بالشعاب مما أدى لتكسير وإتلاف الشعاب.

وأكد الغواصون أن أهم المشكلات التي تواجههم هي تفاقم مشكلة الصيد الجائر وعدم الالتزام بفترات منع الصيد وخاصة داخل المحميات.

وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تزور جنوب سيناء للوقوف على جميع المشكلات والاستماع للمستثمرين والعاملين.

وأشارت إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع داخل المجلس، بحضور مستثمري القطاع وممثلي الحكومة لإزالة جميع المعوقات.